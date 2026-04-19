アメリカのトランプ大統領はイランがホルムズ海峡で商船を銃撃する「停戦合意の違反」を行ったと非難し、戦闘終結に向けた協議で合意しない場合には「イラン国内の発電所と橋を破壊する」と主張しました。また、イランとの協議のためアメリカの代表団が20日にパキスタンのイスラマバードに到着すると明らかにしています。トランプ大統領は19日、自身のSNSで、イランがホルムズ海峡でフランスなどの商船を銃撃したと主張し、「停戦