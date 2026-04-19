フィギュアスケーターの本田真凜が１９日、自身のインスタグラムを更新。「毎日雨で帰る日だけガンガンの晴れ色んなリンクでの充実した練習でしたバイビー」とカナダ国旗の絵文字とともに記し、リングで滑る様子などの写真を投稿した。フォロワーからは「お疲れさま！」「充実した合宿の様子に、夏のショーが待ちきれません」「お疲れ様でしたショーが楽しみです」「愛らしい笑顔が素敵です」などの声が。３枚目のリング