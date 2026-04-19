元モンテディオ山形で俳優の中山夢歩さんが17日に自身のX(@mubunakayama)を更新し、山形のレジェンドマッチのメンバーに選ばれたことを報告した。クラブは前身の「NEC山形」から「モンテディオ山形」に改称して30周年を記念し、5月31日にNDソフトスタジアム山形でレジェンドマッチを開催する。参加予定選手として、それぞれの時代を彩ったレジェンドたちが名を連ねる中、中山さんもメンバー入りを果たした。東京都出身の中山