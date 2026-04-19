タレントの新山千春（45）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。14歳年下の夫との貴重な2ショットを公開した。「旦那さんとの記念写真を素敵なカメラで撮影してくれたのは、な、なんと中尾明慶さん」とつづり、ベンチに座って寄り添う夫とのツーショットを公開。中尾とのツーショットなども披露し、YouTubeでコラボしたことを改めて報告。「素敵すぎカメラで笑顔で中尾さんの人柄が素晴らしすぎません?旦那さ