水沢競馬の3歳牝馬重賞「第26回留守杯日高賞」（M1）が19日、12Rで行われた。1番人気セイクリスティーナ（佐々木由、父タリスマニック）が道中5番手から位置を押し上げ、ゴール寸前で逃げたトリップスを捉えて重賞6勝目を飾った。地元勢の当レース制覇は9年ぶり。鞍上の山本聡哉騎手（38）は「スタートして先団後ろになるのは想定内でしたがポジションを決めてからの手応えがちょっと、嫌がって走るようなところがありました。