【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.117】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。 きのこで作る、殿堂入り作りおきレシピ うまみがあり、通年価格が安定しているきのこは、おかずにボリュームを出したいときや、あと1品足したい時に重宝する食材です。今回はきのこで作る簡単で