俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーでゲスト出演。北海道に家を建てた理由を明かした。柴咲は現在、2020年に建てた北海道の家と東京の家を行き来しており、テレビでは大自然の中で過ごす柴咲の姿が紹介された。「両親とも北海道だったので、それもご縁があって。まずは父に住んでほしかったんですよ。最初は。父が北海道好きだし、“帰りたい”と言って