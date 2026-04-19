ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希（24）が4月18日、Instagramストーリーズを更新。一面の雪景色を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 雪だるまの絵文字をつけて投稿されたのは、一面に雪が積もったスタジアムの写真。ドジャースはこの日、ロッキーズ戦のためコロラド州のクア