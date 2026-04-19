「クラブに関わる人たち、ファン・サポーターの皆さんに、タイトルをプレゼントしたいなっていう気持ちが大きい」。そう語ったのは、RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢。大宮がクラブ史上初のタイトルに王手を懸けた後に語ってくれた。19日、2025-26 WEリーグ クラシエカップ 準決勝第2戦で大宮はホームにセレッソ大阪ヤンマーレディースを迎えた。アウェイでの第1戦で1ー5と大勝を収めていた大宮だったが、ホームでは立ち