放送日時：2026年4月19日（日）22:00ゲスト：夏木マリ私の中の、もうひとりのワタシ。：ダメダメでお茶目なワタシゲストは女性が憧れるカッコいい俳優、夏木マリさん。芸能生活53年を迎えた今もなお、第一線で活躍し続ける夏木さんの素顔を紐解くと実は抜けている“チャーミングな一面”が明らかに。今回は夏木マリさんの素顔を知る方に徹底取材！「いきものがかり」の水野良樹さんからは芸能界の大御所でありながら、気さくに話し