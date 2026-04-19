俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。年齢を「消失」させた理由を明かした。シンガー・ソングライターの山本彩から「昔から本当にお変わりないなと思うんですけど、以前、ライブでもおっしゃったり、インタビューでもおっしゃったり。ある時からご自身の年齢を消失させたっていうのもおっしゃっていて」と質問。柴咲は「まず、お芝居をする