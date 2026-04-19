【アラムシャ村（イスラエル北部）＝福島利之】イスラエルとレバノンの一時停戦に伴い、記者が１８日、イスラエル北部の国境地帯に入った。フェンス越しに見渡すレバノン南部の集落はがれきの山と化していた。レバノン側からは爆発音が響き、イスラエル軍と親イラン勢力ヒズボラの交戦が完全には収まっていないことをうかがわせた。国境沿いのアラムシャ村から望むレバノンの集落は、建物という建物が崩れていた。人の気配はな