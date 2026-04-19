予備校講師でタレントの林修（60）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。この日のゲストを初めてCMで見た時から「あの人出てくるよ」と言っていたと明かした。この日のゲストは俳優で歌手の柴咲コウで、「リモートインタビュアー」のコーナーに登場。柴咲は1998年にデビューし、翌年、日本リーバ（現ユニリーバ・ジャパン）「ポンズ・ダブルホワイト」のCMに出演し、注目を浴びた。林は「僕、最初の印象