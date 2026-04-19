元京都府警捜査一課の樋口文和氏が１９日、フジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」に出演。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について、今後の展望を推察した。樋口氏は、逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）への現在の捜査の状況について「死体遺棄については進めているんですが、殺人の話については立証が十分足らないので、今のところは固まっていない。意見を詰めているところ」と説明。結希