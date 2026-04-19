俳優の浅野忠信（52）が19日、自身のインスタグラムを更新し、10代の頃にドラマ「3年B組金八先生」（TBS）で共演したベテラン俳優との2ショットを公開した。「3年B組時代にたくさん遊んでいただきとても感謝してる萩原聖人先輩！久しぶりに会えて嬉しいです！」と俳優・萩原聖人ととびきりの笑顔で肩を組むショットを投稿。萩原も自身のインスタグラムで「ハイスタのライブで再会したー！ライブも再会も最最最最高だー!! !! !!