3大会連続でW杯出場を逃したイタリア代表はどう立て直せばいいのか。以前に比べてタレント力は落ちたかもしれないが、イタリアサッカー界からは今も優秀な指揮官は出てきている。その中でも長らくトップを走ってきたのがカルロ・アンチェロッティだ。アンチェロッティは今のイタリアに欠けている要素がいくつかあるとしながらも、攻撃だけが全てではないと主張。イタリア伝統の守備も大事な要素になると語る。「世界との根本的な違