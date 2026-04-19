ニューカッスルはプレミアリーグ第33節でボーンマスと対戦し1-2で敗れた。昨シーズンは5位でリーグ戦を終え、CL出場権を獲得し、さらにカラバオカップでは優勝を果たすなど充実したシーズンを過ごしたニューカッスル。今シーズンもCLではクラブ史上初となる16強入りを果たしたが、リーグ戦では思わぬ苦戦が続いている。現在プレミアリーグ3連敗中のニューカッスルはまさかの14位。6位のチェルシーとは6ポイント差のため、残り5試合