トッテナムはプレミアリーグ第33節でブライトンと対戦したが、2-1でで迎えた後半ATに痛恨の失点を許してしまい、2-2で引き分けた。勝ち点3が目前まで迫っていたトッテナムだったが、ロベルト・デ・ゼルビ新監督の2戦目ではドロー決着。新体制では1分1敗とまだ勝つことができていない。18位の降格圏から脱出できなかったトッテナム。17位のウェストハムと16位のノッティンガム・フォレストはまだ今節を戦っていないが、15位のリーズ