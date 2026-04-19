リヴァプールでもプレイしたMFチアゴ・アルカンタラには、忘れられない選手がいる。ユルゲン・クロップ体制のリヴァプールで欠かせないセンターフォワードだったFWロベルト・フィルミーノだ。当時のリヴァプールでは左のサディオ・マネ、右のモハメド・サラーとのトリオが強烈で、フィルミーノは偽9番のような役割をこなしていた。その才能をチアゴも絶賛する。「フィルミーノ、彼には惚れ込んでいたよ。彼は自分の才能を常にチー