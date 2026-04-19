◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人の井上温大投手が２敗目を喫した。４回２／３を投げ、４安打３失点（自責２）。「先発として、責任投球回の５回を投げ切れず降板してしまった事が申し訳ないし悔しいです」と肩を落とした。この日は最速１５０キロを計測した直球やカットボール、スライダーなどを駆使して３回まで無安打投球。「投げていてもすごく感覚は良くて、自分の持っている球種を全部操れ