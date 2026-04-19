住宅ローン控除が来年なくなります。繰り上げ返済すべきでしょうか皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は46歳、正社員で働く女性の方で、ご主人、2人のお子さんとの4人家族で暮らしています。ご相談は、住宅ローンの一括返済について。10年間の所得税控除が終わる2年後に行うことは可能かどうか。ファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さんがアドバイスします。▼