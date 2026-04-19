香港メディアの香港01によると、西九龍裁判所は18日、日本から2万8000本余りの代替喫煙製品を持ち込んだ男に禁錮8月の判決を言い渡した。代替喫煙製品とは、電子たばこや加熱式たばこ、ハーブたばこなどを指す。日本から到着した男のスーツケースから2万8400本の代替喫煙製品を発見し押収したとする税関からの通知を受けた衛生署のたばこ・アルコール規制当局が17日、男の身柄を拘束して起訴していた。衛生署は裁判所の判決を歓迎