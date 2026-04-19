占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月20日〜4月26日の運勢を西洋占星術で占います。オーバーロードしていたおひつじ座の磁場から太陽が抜けて、運気はスロー＆リラックスムードへ。天王星は金星と重なった後、移動します。何かを変えたい、よりよく快適に暮らしたい気持ちが高まっていくでしょう。無理のないスタイル、いい意味での諦め、心地よさを求めていくと、あなただけのちょうどいいに着地す