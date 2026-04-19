現地４月19日開催のスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンとスコットランドサッカーの聖地ハムデン・パークで対戦している。旗手はベンチスタートとなった一方、前田はCFで先発。すると、開始わずか１分だった。相手GKに猛プレスをかけた日本代表FWは、ボールを身体に当てて押し込み、電光石火の先制点を奪ってみせた。 快速が光る前田は今季９点目で、１月10日以来