19日の高知競馬8Rは3番人気ノイヤー（牝5＝平和人、父ニューイヤーズデイ）が逃げ切り、騎乗したルーキーの塚本直之（18、目迫大）がデビュー初勝利を飾った。デビュー15戦目の勝利に「強い馬に乗せていただいた平先生、厩務員さん、頑張って走ってくれた馬に感謝したい。とてもうれしいです。兄弟と両親に今のこの喜びを伝えたいです。特に高知で走っていた雄大に届いてほしいです。まだまだ技術的にも劣るところもありますが