フリーアナウンサーの中村江里子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。リメークしたウエディングドレスを公開した。ミラノ在住の中村は「東京からYouTube撮影のためにパリへ立ち寄りました」と報告。「埃のたまった我が家をさっと片付け、気になっていたドレスを取り出し、クリーニング屋さんへ持っていきました」とドレスの写真を公開した。「15年間、クローゼットの奥にしまい込んだままだったドレスは…2001年の結