天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の出場権を懸けた都道府県選手権大会(代表決定戦)が19日に各地で開催され、4県で代表が決まった。天皇杯への切符を手にしたのは秋田大(秋田/初出場)、ベルガロッソいわみ(島根/4年連続5回目の出場)、環太平洋大(岡山/4年ぶり4回目の出場)、SRC広島(広島/3年ぶり8回目の出場)。本大会は8月19日に開幕する。