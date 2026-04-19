5月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」（マガジンハウス）の表紙にSixTONESが登場する。【写真】デビュー6周年のSixTONESが雑誌「Myojo」の表紙を飾る“オラオラ”＆“わちゃわちゃ”な表紙2種が公開5月1日発売号は、「熱狂の現場 2026」特集。人々の心を掴んで離さない、さまざまなリアルエンターテインメントについて特集している。その表紙に、今年デビュー6周年のSixTONESが登場。発売日の5月1日は、SixTONESの結成日