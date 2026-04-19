メ～テレ（名古屋テレビ） 不審者情報などを知らせる愛知県警のアプリの利用を、小学生が呼びかけました。 19日、愛知県豊山町のあいち航空ミュージアムで呼びかけたのは、地元の豊山小学校の児童6人です。 愛知県警のアプリ「アイチポリス」は、不審者に関する情報を発信したり、大音量の防犯ブザーが鳴ったりする機能などがあります。 また、協力する企業が運営する施設で使えるクーポンも