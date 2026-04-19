毎日使うバッグは、見た目と使い勝手のバランスにこだわりたいところ。そこで注目したいのが、1,000円台まで値下げされて手に取りやすくなっている【GU（ジーユー）】のボストンバッグです。多彩なシーンで活躍が期待できる「おしゃれボストン」の魅力を、スタッフさんのコーディネートとともに紹介します。 見た目以上の収納力で頼れるボストンバッグ 【GU】「ボストンバッグ」\1,290（