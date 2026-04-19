◆陸上▽兵庫リレーカーニバル最終日（１９日、神戸ユニバー競技場）グランプリ男女９種目が行われ、女子走り幅跳びに出場した日本記録保持者の秦澄美鈴（はた・すみれ、住友電工）は６メートル２６で３位。前回大会まで続いていた連覇は６でストップした。３回目のファウルを除けば、最初の試技（５メートル８９）から距離を伸ばし続けて今年初戦を終えた。「状態が上がってきている段階で、初戦でどうかというところだった