新年度になり、職場の上司・部下、ママ友など、職場や子どもの学校関連で新しい人間関係が始まる人は多くいます。友達付き合いとは違い、“「気が合うから仲よくなる」というわけではない相手”の場合、どのような人間関係を築けばいいのでしょうか。【マンガ】職場の先輩から届いた絵文字LINEに正直びっくり…もしかして私の返信は淡泊すぎて悪印象？新たな人間関係で心がけること1：無理に仲よくする必要はない職場の上司・部下