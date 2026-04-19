元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは4月19日、自身のInstagramを更新。透け感のある白いドレス姿を披露しました。【写真】森香澄、白ドレス姿を披露！「やっぱり宇宙一」森さんは「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 進行を務めさせていただきました！！ 一応シークレットだったので、告知できずだったのですが、会場の皆さんのあたたかい拍手に助けていただきました ありがとうございました！！！！」とつづり、3枚の写真を投稿