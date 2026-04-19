タレントの松居直美（58）が18日に放送されたフジテレビ「はやく起きた朝は…遅咲きスペシャル」（後1・30）に出演。エイズキャリアの保護猫を引き取ることを決め、ペット可物件探しをしていることを長年番組で共演する磯野貴理子（62）と森尾由美（59）に報告した。1994年4月開始の前身番組から同じ3人で続いている長寿番組。32年目に突入した昨年4月以降は有料のCS放送「フジテレビTWO」に移動となったが、その後も地上波で