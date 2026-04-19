お笑いタレント・有吉弘行（51）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの先輩タレントの“性格”が変わる瞬間について語る場面があった。お笑いコンビ「ホンジャマカ」石塚英彦の話題になると、有吉は「車に乗ると性格が変わるんだよ」と明かす。「石塚さんは普通にやさしい人だけど、車に乗ってるときは“何やってんだ、どけよ!”って」「自分でそう仰ってたよ。“車の中だけ