「川口市営第１回３節」（１９日、川口）佐藤摩弥（３３）＝川口・３１期＝は、３月Ｇ１以来の地元参戦。準決９Ｒは鮮やかな速攻を決めた。２０線８枠からの競走で早々と３番手を確保すると、３周１角で差して押し切った。「タイヤを替えて、ヘッド周りをやった。良くなっている。金山（周平＝伊勢崎）さんに対しては直線の感じは強めだった」。今節はクランク、ケース交換など苦心してきたが、ようやく結果が出た。「タイヤ