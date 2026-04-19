【漫画】本編を読むひとつの家庭を崩壊させたのに、それでもなお不倫を繰り返すクズ男。『浮気夫と3人の女たち あんたの嘘、バレてるよ？』（サレ妻かなえ：原作、ふゆ：漫画/KADOKAWA）は、そんなウソまみれで自分勝手な男に翻弄される女性たちの姿を描いたコミックだ。本作はタイトル通り3人の女性が登場する。ひとりめの輝美は、浮気を繰り返すクズ男・正善の初婚の妻。ふたりめは正善の不倫相手である明菜。物語はまずこの