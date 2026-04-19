６人組アイドルグループ・ドラマチックレコードが１９日、東京・恵比寿ＴｈｅＧａｒｄｅｎＨａｌｌで「ドマレコ全国＆アジアツアー２０２６晴天快晴」初日公演を開催した。初海外遠征となる６月の台北公演も控えるツアーが始まった。大歓声の中、新衣装で登場。２０日に配信リリースする新曲「ウイニングダンス」と２７日に配信リリース予定の“新たなスタート”を歌った新曲「未来の空」を初披露するなど全２１曲を熱唱