自分にぴったり似合うTシャツが欲しい方に朗報♡LILY BROWN Lingerieから、骨格診断に基づいたカップインTシャツが登場しました。体型ごとの特徴を活かした設計で、自然にスタイルアップを叶えてくれるのが魅力。さらに冷感素材で着心地も快適な、これからの季節に頼れるアイテムです。 骨格別で選べる新発想Tシャツ 今回の「カップインTシャツ」は、骨格診断士・真船恵さん監修のもと開発された新しいアプロー