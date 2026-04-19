ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１５回「姉川大合戦」が１９日に放送された。織田信長（小栗旬）と対峙した義弟浅井長政（中島歩）との激突は避けられず…。中盤には、秀長（仲野太賀）が姉とも（宮澤エマ）の息子・万丸と戯れ、ともが織田・浅井の板挟みとなったお市（宮崎あおい）を心配し、「お市様が織田に戻るということは、お子と別れるということでしょ？そんなの無理よ。男には分かんないかもしれんけど」と語った