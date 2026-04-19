HKT48の公式サイトが19日に更新され、坂本りの（23）が卒業公演を終え、グループの活動を終えたことを報告した。「HKT48坂本りの卒業公演のご報告」とし、「坂本りのが本日、最後の公演に出演いたしました」と報告。「また、本日の卒業公演にて発表させていただきましたが、この度、坂本りのはFlatentertainmentへ移籍する運びとなりました」と移籍も伝えた。また、坂本のコメントも掲載。「皆さんがいてくれたのでど