NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第15回「姉川大合戦」では、織田・徳川軍と浅井・朝倉軍が姉川を挟んで激しく衝突する「姉川の戦い」が描かれた。 参考：松下洸平の“腹黒タヌキ”ぶりがクセになる！『豊臣兄弟！』で描かれる新しい徳川家康像 織田信長（小栗旬）の「世に知らしめるのじゃ。われらを裏切った者の末路は、地獄であると」という言葉を示すかのように、織田軍の勝鬨が響き渡った後の戦場に残ったのは、血に赤く