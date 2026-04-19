夫が浮気し、家を出て行って話し合いもできないまま、3年の月日がたちました。一度も会ってくれないし、電話にも出ません。唯一つながるのはLINEのみ。それだって、全く返信をしてくれず、唯一アクションをとってくれるのは生活費や息子のカナタの養育にかかるお金など、お金に関する部分だけでした。そんな夫が「離婚調停の申し立て」をしてきたのです。弁護士さんによると「今回の離婚は認められない可能性が高い」ということで