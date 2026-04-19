巨人・井上温大投手（２４）が１９日のヤクルト戦（神宮球場）に先発し、５回途中８６球を投げ、４安打３失点（自責２）。計７奪三振の粘投だったが、今季２敗目（１勝）を喫した。味方守備の乱れが絡み、１点リードの４回にリズムを崩した。先頭・長岡の打球を処理した三塁・ダルベックに悪送球が飛び出し、出塁を許す。続くサンタナの三塁前への打球も内野安打となって無死一、二塁。古賀の遊ゴロで二走・長岡をアウトにした