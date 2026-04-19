巨人は１９日のヤクルト戦（神宮）で１―３と２連敗。それでも阿部慎之助監督（４７）は「今週は決して悪くない週だったと思うので、また切り替えてやりたい」と前を向いた。一発に泣いた。先発した井上温大投手（２４）は３回まで無失点と上々の立ち上がりを見せるも、１点の援護をもらった直後の４回に味方の失策が絡んで先頭・長岡の出塁を許し、続くサンタナの三安打で一、二塁に。一死後にオスナに３投目・内角カットボー