【モデルプレス＝2026/04/19】SixTONESが、5月1日発売の「anan」2494号（マガジンハウス）の表紙に登場。忘れられない熱狂の瞬間を明かす。【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優◆SixTONES、記念日表紙が実現圧倒的なオーラと、誰1人置いていかない熱いパフォーマンスでファンを魅了するSixTONES。今回、ゴールデンウィークの合併特別号の中で、“結成日と同日発売”という、貴重な6周年イヤーの記念日表紙が