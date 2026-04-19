◆春季高校野球兵庫県大会▽２回戦東洋大姫路５ｘ―４武庫荘総合＝延長１０回タイブレーク＝（１２日・ウインク）武庫荘総合はセンバツ出場の東洋大姫路と２回戦で対戦。延長１０回タイブレークに持ち込むも、４―５でサヨナラ負けした。※※※２年生の“二刀流”の片山翔貴が、敗れはしたが東洋大姫路を苦しめた。「４番・投手兼ＤＨ」のいわゆる大谷ルールで先発し、力強い投球で４回を単打４本の無失