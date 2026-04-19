テレビ朝日の下村彩里アナウンサーと愛犬のオフショットが話題になっている。「４月から、新しい生活リズムに」と１９日までに自身のインスタグラムを更新した下村。「ニュース現場に駆けつけない平日が始まり、まだどこか不思議な気持ちで過ごしています。出かける前に、つい黄色のカッパを手に取りそうになることも」と、３月に卒業したテレビ朝日系「報道ステーション」での習慣を名残り惜しく書きつつも、心機一転の挑戦に