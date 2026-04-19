夜仕込んでおくだけでOK！「チキンポテトバーグ」 お弁当おかずは、夜仕込んでおくのがオススメ。今回は、翌朝のお弁当作りがぐんとラクになる「チキンポテトバーグ」をご紹介します。薄く引いた油で焼き揚げにするだけなので、片づけもラクです。 まとめたタネをスプーンでフライパンにIN 1. ボウルに鶏ひき肉としょうゆ、酒を入れてよくこねます。 2. 皮をむいてせん切りにしたじゃがいもを加え、さらにハーブソルトと