俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演し、18歳の時に出会った愛妻について語った。高校卒業後に大阪から上京し、大学を目指して代々木ゼミナールに通っている時に運命の出会い。「代ゼミでナンパしました。2人とも18の時」と笑い、「東京に来たから彼女いるやんと思って。見回すときれいな子2人いてるわ、どっちでもエエわと思った」とテレ隠しのためか、ジョークを交えて